Incidente sulla strada statale 188 "Centro Occidentale Sicula", dove il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 115, a Chiusa Sclafani, nel Palermitano, per la presenza di un mezzo pesante che si è ribaltato autonomamente. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il conducente del mezzo è rimasto ferito. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione.

