Blatte, allagamenti e caldo: in tilt gli uffici comunali a Palermo

All'Ottava circoscrizione c'è un assalto di blatte ed è stata chiesta la disinfestazione, alla Sesta ascensori fuori uso e climatizzazione out, l Settima è chiusa per allagamento. Al polo tecnico di via Ausonia, il trasferimento degli impiegati dalla palazzina senza aria condizionata a quella dove invece ancora qualcosa funziona si è trasformata in un'odissea. Villa Niscemi è ancora preda di colonie di legionella che da quattro mesi tengono in scacco la sede di rappresentanza. La fotografia non è proprio di scintillante efficienza, purtroppo. Ma questa è.

I sindacati sono sul piede di guerra, continuano a inviare richieste di intervento ma tutto cade nel vuoto. Al Comune di palermo mancano i soldi. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

