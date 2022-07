Ritrovata la gioielliera di Monreale scomparsa, il sindaco: «Sta bene, è a casa con i familiari»

A darne l'annuncio su Facebook è il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono: "Grazie a Dio la signora Gaetana è stata ritrovata, sta bene ed è già a casa tra le braccia affettuose dei propri familiari. Ho il dovere di ringraziare ognuno di voi per aver contribuito, anche attraverso una semplice condivisione, alle operazioni di ricerca".

Gaetana Vilardo, la gioielliera di 61 anni scomparsa ieri (domenica) a Monreale, è stata ritrovata. Nel cuore della notte due giovani l'hanno vista nei pressi della Fiera del Mediterraneo e immaginando che si trattasse proprio di lei hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Monreale. Una volta giunti sul posto i militari hanno accertato che era lei la donna di cui si erano perse le tracce. Avrebbe detto che voleva raggiungere il santuario di Santa Rosalia.

Gaetana Vilardo, è molto nota a Monreale perché titolare di una gioielleria in via Venero. Le ricerche erano state avviate domenica mattina dopo che di lei non si avevano più notizie. Era uscita senza cellulare, le telefonate dei familiari erano andate a vuoto.

