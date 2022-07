Palermo, sbanda con l'auto e finisce contro le vetture in sosta: un bimbo tra i feriti

Momenti di paura per un incidente avvenuto dopo la mezzanotte in via Messina Marine, all'altezza del porticciolo della Bandita. Una Peugeot 206 ha sbandato e colpito tre macchine in sosta per poi cappottare al centro della carreggiata. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. La persona alla guida dell'auto è stata trasportata al Civico da un’ambulanza del 118, a bordo c’era anche un bambino che è stato invece condotto al Di Cristina. Le condizioni dei due non sarebbero gravi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito ed i vigili del fuoco.

