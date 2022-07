Incendi: minacciato il potabilizzatore Risalaimi, fra Bolognetta e Misilmeri

Numerosi incendi in provincia di Palermo. Il rogo che maggiormente ha tenuto in apprensione vigili del fuoco e forestale è quello che si è sviluppato nei pressi del potabilizzatore Risalaimi, tra Bolognetta e Misilmeri. È stato lo stesso Comune preoccupato per le fiamme a chiedere l’intervento delle squadre antincendio per evitare danni all’impianto. Sul posto sono impegnate diverse squadre per fronteggiare le fiamme.

Franco Calderone, che dieci anni divenne famoso come leader palermitano del movimento dei Forconi, ha postato una foto dell’incendio nelle campagne di Risalaimi con questo commento: «Se si parlasse di reddito minimo per gli agricoltori, gli agrumeti di Risalaimi non prederebbero fuoco, con dispendio di soldi e tempo per spegnere gli incendi. Politica incapace!».

Un altro vasto incendio è divampato tra San Cipirello e San Giuseppe Jato. Anche qui vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati tutto il giorno per cercare di proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme.

