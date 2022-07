Finanziati i lavori sulla provinciale per Montelepre

«Manteniamo l’impegno preso con il comprensorio, provvedendo alla sistemazione e all’adeguamento di un asse viario strategico come quello della Provinciale 1 a Montelepre, nel Palermitano, dopo oltre un decennio di grandi disagi e di seri pericoli per l’utenza».

Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, alla guida dell’Ufficio per il contrasto del dissesto idrogeologico, commentando l’erogazione di un finanziamento da un milione e settecentomila euro e grazie al quale sarà possibile procedere con il bando per i lavori.

Il tracciato in questione, in tutto tre chilometri di strada - per l’esattezza tra il settimo e il decimo - chiusi al traffico dal 2011 a causa dei frequenti episodi di caduta massi dal costone che li sovrasta, costituisce la principale via di accesso al Comune di Montelepre, anche se ricade nel territorio di Torretta.

Le indagini tecniche - pianificate e finanziate dalla Struttura commissariale - hanno evidenziato un’elevata friabilità delle pareti rocciose che, soprattutto dopo le piogge intense, riversano sul manto stradale detriti e blocchi. L’obiettivo finale è quello del consolidamento delle scarpate per una sensibile riduzione del rischio e il ripristino di un collegamento che eliminerà il ricorso a percorsi alternativi da parte degli utenti come quello autostradale.

«Abbiamo dato fondo a tutte le risorse disponibili per riqualificare il sistema della viabilità di nostra pertinenza - conclude il presidente Musumeci - ben consapevoli che, in assenza di collegamenti veloci e sicuri, ogni ipotesi di sviluppo del territorio è assolutamente inutile».

