Villabate piange lo storico farmacista Pippo Ganguzza

È morto Pippo Ganguzza, storico farmacista di Villabate. Ne hanno dato notizia il presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Barbera, esprimendo «sentite condoglianze alla famiglia Ganguzza» e parlando del farmacista come di «uomo affabile e di grande cultura», e il sindaco Gaetano Di Chiara, che ha espresso «anche a nome dell'intera comunità villabatese, il più profondo cordoglio per la scomparsa del carissimo dottore Pippo Ganguzza, uomo di grande prestigio, che ha dato lustro alla nostra Villabate». Pippo Ganguzza aveva 86 anni e da tempo non stava bene. I funerali si terranno domani - lunedì 18 luglio - alle 10 nella chiesa di Sant’Agata, a Villabate.

Numerosi gli attestati di stima e di affetto. «È venuto a mancare - scrive Nino Cirrito sul gruppo Eventi Villabatesi, postando una foto che lo ritrae assieme al farmacista - il conosciutissimo farmacista di Villabate, dott. Giuseppe Ganguzza. Ho avuto il privilegio di fare tante chiacchierate istruttive con lui. Riposa in pace». «Scompare - scrive l’amico Vincenzo Oliveri - uno dei personaggi più rappresentativi del Comune di Villabate, il farmacista amico di tutti, una persona sempre disponibile a dispensare consigli, ad aiutare chi versasse in stato di bisogno, ad aprire la sua farmacia anche di notte a chi bussasse alla sua porta». «Il dott. Ganguzza - scrive Valerio Pietraperzia - è stato una persona grandissima, in paese si è sempre contraddistinto per riservatezza, altruismo e saggezza. Fai buon viaggio Zio Pippo».

Nel maggio del 2018 Pippo Ganguzza aveva perso un figlio, Attilio, medico di base. La farmacia Ganguzza, in corso Vittorio Emanuele, è da sempre punto di riferimento dell'intera comunità villabatese. Adesso a gestirla è Lorenzo, figlio di pippo Ganguzza.

