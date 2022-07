Carini, l’acqua non basta per tutti: turni di erogazione nelle contrade

L’Amap informa che, come di consuetudine nel periodo estivo già da alcuni anni, è stata attivata la turnazione nella distribuzione idrica in alcuni distretti periferici del territorio di Carini al fine di una migliore gestione delle fonti per far sì che le stesse possano durare fino al periodo autunnale senza creare situazioni di emergenza.

Ciascun’area del territorio comunale ha orari e turni differenti in base alla propria fonte di approvvigionamento, secondo lo schema disponibile sul sito dell'azienda di servizio tramite una mappa interattiva (nella foto).

