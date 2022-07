Appicca il fuoco alle sterpaglie e fugge, paura in via Messina Marine a Palermo

Un incendio è divampato in via Messina Marine di fronte al San Paolo Palace, a Palermo. In fumo sterpaglie e un canneto. Stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco. Il rogo è moto vasto ed è previsto l’intervento aereo. Pare che ad appiccare le fiamme sia stato una persona che poi è fuggita. Indagini in corso.

In mattinata i vigili del fuoco hanno spento un incendio che si era sviluppato in via Perpignano, a Palermo, e minacciava un ex capannone tessile. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie e avrebbero raggiunto una decina di metri di altezza, con un’alta coltre di fumo nero. Sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco e diverse autobotti. Il rogo è stato circoscritto e si sta procedendo alla bonifica. Per regolare il traffico sono arrivati gli agenti della polizia municipale.

