Avaria al motore, atterraggio d'emergenza a Palermo per un volo Malta-Francoforte

Atterraggio di emergenza a Palermo per un volo Lufthansa partito da Malta e diretto a Francoforte. Sembra che la necessità di fermarsi al Falcone-Borselino fosse legata ad una avaria a uno dei due motori, situazione in cui i protocolli di sicurezza impongono uno stop.

Il volo Lufthansa in questione è il numero LH1311, operato da un A321. Era partito da Malta alle 19.14 di ieri sera (12 luglio) ed aveva già due ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. L'avaria è stata riscontrata dai piloti pochi minuti dopo il decollo dall'isola del Mediterraneo, tanto che l'aeroporto più vicino era proprio quello del capoluogo siciliano, su cui il comandante ha fatto rotta dopo aver richiesto le necessarie autorizzazioni.

Disagi per i passeggeri che ovviamente hanno visto sconvolti i propri piani. Per loro è stato predisposto un altro volo per il trasferimento a Francoforte.

