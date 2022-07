Palermo, bruciati cumuli di rifiuti in via San Lorenzo: a fuoco contenitore di vestiti

I vigili del fuoco di Palermo sono dovuti intervenire la scorsa notte in via San Lorenzo, nei pressi degli uffici postali, per roghi di rifiuti. A prendere fuoco cumuli di spazzatura abbandonata e un contenitore per la raccolta degli indumenti usati. Come avviene spesso, qualcuno avrebbe appiccato il fuoco.

La chiamata alla stazione dei pompieri è stata effettuata da parte degli abitanti e l'intervento ha permesso di spegnere le fiamme. Il fumo maleodorante, però, è rimasto in zona per diverso tempo.

Lo scorso 3 luglio un analogo servizio è stato effettuato dai vigili del fuoco in via Messina Marine. Anche in questo caso il rogo ha avvolto cumuli di rifiuti e si è levata una densa nube nera con cattivo odore percepibile da diversi isolati.

Sempre nella stessa serata, i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico sono intervenuti a Balestrate per un incendio sulla statale 187 nei pressi della stazione dei carabinieri. Anche in questo caso si è trattato di roghi a spazzatura accatastata e abbandonata da giorni.

Gli ultimi incendi di rifiuti in città si erano verificati allo Zen e a Borgo Nuovo. A bruciare cumuli di spazzatura e cassonetti. In questo caso i pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme.

