Palermo, la morte di Darin D'Anna: quattro medici saranno processati per omicidio colposo

Morire a 35 anni per una diagnosi sbagliata e per un esame istologico che non rilevò tempestivamente un tumore maligno, impedendo al paziente di curarsi in maniera corretta. È la sintesi - secondo la lettura del gip Filippo Serio - della terribile fine toccata a Darin D’Anna, giovane biologo palermitano il cui percorso di studi (ha avuto la laurea magistrale post mortem, per decisione dell’Università) fu fermato da una malattia che, nel giro di qualche anno, lo portò via per sempre, il 4 giugno 2020. Non fu una fatalità, sostiene adesso il giudice, che ha premiato la lunga battaglia dei familiari accogliendo le tesi degli avvocati Salvatore Vitrano e Nino Agnello, legali delle persone offese: ordinata così l’imputazione coatta per quattro medici del San Raffaele Giglio di Cefalù e del Cervello. Ora la Procura, che aveva chiesto l’archiviazione, è obbligata a formulare l’imputazione di omicidio colposo nei confronti di Filippo Boniforti, Aroldo Gabriele Rizzo, Angelo Vetro e Giancarlo Pompei.

