Nuova autopsia per il bimbo morto e in Egitto nasce un pool per indagare sul resort

La Procura di Palermo ha disposto una nuova autopsia sul corpicino di Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto durante una vacanza con i genitori a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Le autorità egiziane hanno provveduto ad eseguire l'autopsia, ma gli avvocati che difendono gli interessi dei due genitori, Antonio Mirabile di 46 anni e Rosalia Manosperti di 34, hanno chiesto un esame anche in Italia.

L'incarico verrà affidato il 13 luglio, le parti sono state convocate per le ore 13 in Procura da Bruno Brucoli, il pm che sta seguendo il caso. Fra le persone offese c'è anche lo zio del bambino, Roberto Manosperti. La salma arriverà oggi in Italia. L’arrivo è atteso all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 13.30, poi il trasferimento a Palermo, dove sono giunti ieri i suoi genitori. La mamma, Rosalia Manosperti, ai medici del Policlinico ha manifestato il desiderio di avvolgere la piccola salma. Le condizioni della signora sono considerate buone,. Il marito, pur migliorato, resta sotto osservazione.

Lo studio legale Giambrone & Partners che assiste la famiglia, ieri ha depositato un esposto alla procura della di Palermo, al fine di fare luce sui fatti accaduti presso il Sultan Garden Resort Sharm: «Attendiamo che sia la magistratura a fare luce sulla vicenda, affinché venga fatta giustizia», hanno detto gli avvocati, sollecitando una nuova autopsia.

Qualcosa si muove anche in Egitto. «Il capo della Procura di Sharm el-Sheikh ha istituito una Commissione per condurre indagini nel resort» Sultan Garden, dove alloggiavano il piccolo Andrea Mirabile e i suoi genitori. Lo riferiscono all’Ansa fonti egiziane. Il magistrato ha assicurato che eserciterà pressioni sul Dipartimento di medicina legale per ottenere il referto dell’autopsia egiziana in maniera «accelerata» e comunque prima degli uno-due mesi previsti di norma, viene aggiunto. Si è appreso inoltre che sono stati posti i sigilli all’ambulatorio del resort, al quale i genitori di Andrea si erano rivolti per curarsi.

«Abbiamo chiesto al resort Sultan Garden di non cancellare e consegnarci le immagini girate dalle videocamere dei ristoranti per cercare di ricostruire gli spostamenti della famiglia Mirabile e dove hanno consumato i pasti. Una delle ipotesi che si fanno sulla morte di Andrea è l’intossicazione alimentare. Due sere prima di stare male i signori hanno mangiato alla carta e non al buffet, questo spiegherebbe perchè solo loro nel resort si sono sentiti male». L’avvocato ha annunciato che nomineranno un medico legale di fiducia e un esperto in malattie infettive che assisteranno all’autopsia sul corpo di Andrea, fissata per mercoledì dalla Procura di Palermo.

