Palermo, travolta da uno scooter anziana muore in ospedale

Incidente stradale molto grave ieri sera in via Cesare Terranova, a Palermo. La vittima è Giovanna Giglia, 87 anni, è stata travolta da uno scooter Piaggio Beverly 125 mentre stava per entrare nell’auto del figlio. Secondo una prima ricostruzione l’anziana è stata investita dallo scooter che proveniva da via Cesare Terranova in direzione di via Paruta. La vittima, trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, è deceduta nella notte poco prima delle 2. Il conducente dello scooter, un uomo di 42 anni, rischia un’accusa per omicidio stradale. Le indagini sono condotte dalla sezione Infortunistica. Lo scooter è stato sequestrato.

