Ragazza terribile nella banda che terrorizzava il centro storico di Palermo

Ha solo quindici anni, è nata in città, dove gira senza problemi grazie anche al suo viso da ragazzina non ancora adulta, che la fa sembrare una delle tante anonime sue coetanee. Il suo nome è finito tra gli indagati nell’inchiesta sulla baby gang della movida - condotta dalla Procura del tribunale, dalla Procura dei minori e dalla polizia - che sabato ha portato agli arresti 11 ragazzi. Lo scrive Umberto Lucentini sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

«Presa a solo» - come si dice in gergo - non fa notizia: ma quando riesce a circondarsi del suo gruppo di giovanissimi diventa una picchiatrice senza pietà, le vittime preferite sono altre ragazze come lei. È una del gruppo di minorenni, tra ragazze e ragazzi, coinvolti nel giro delle violenze: colpi di bastone, bottiglie di vetro con il collo rotto e diventate quindi micidiali armi, calci e pugni serviti per imporre la loro visione della vita («Qui siete nella nostra zona, ci dovete dare i soldi, vi ammazziamo, siete morti...»). Hanno minacciato, cercato di spingere al silenzio, ferire chi per caso finiva sotto le loro grinfie, a pugni e calci e usando per fare del male persino i caschi che si indossano quando si va in moto.

Oggi davanti al giudice delle indagini preliminari compariranno i 6 maggiorenni e i 5 minorenni, figli di nordafricani nati tra Tunisia e Marocco, ma anche in città, accusati delle ripetute violenze di cui si sarebbero resi protagonisti tra il il 7 gennaio e il 15 giugno.

