Partinico, il 75enne Nazzareno Monte arrestato per l'omicidio di Leonardo Lauriano

Arrestato dai carabinieri, a Partinico, un 75enne, accusato dell’omicidio di Leonardo Lauriano, pensionato 88enne ucciso con numerose coltellate il 5 novembre del 2021. L'arrestato si chiama Nazzareno Monte, detto Raffaele. Il pensionato è stato bloccato questa mattina dai carabinieri nei pressi di un bar di Partinico.

Grazie agli accertamenti tecnici svolti sui reperti in sequestro, è stato possibile rinvenire tracce biologiche riconducibili alla vittima su alcuni oggetti e capi di abbigliamento appartenuti all’indagato raggiunto dal provvedimento di custodia cautelare in carcere. Dall’esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi dell’abitazione di Lauriano sono stati ricostruiti gli spostamenti dell’indagato il 5 novembre scorso e ne è stata documentata la presenza nei pressi della scena del crimine. Il movente del delitto sarebbe riconducibile a un forte risentimento maturato dal presunto omicida per questioni economiche.

