In fumo ettari di vegetazione a Termini Imerese, incendi anche in altri centri della provincia

Un incendio è divampato alle porte di Termini Imerese. Le fiamme, da poco circoscritte, hanno mandato in fumo ettari di vegetazione in contrada Corte Vecchia, nei pressi del ristorante Moby Dick, lungo la statale 113. Il rogo ha minacciato alcune abitazioni e sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale. I pompieri sono stati impegnati in altri roghi nella zona di Pianetto, a Santa Cristina Gela, a Misilmeri, a San Giuseppe Jato e a Balestrate In via Messina Marine a Palermo sono andati in fiamme cumuli di spazzatura.

© Riproduzione riservata