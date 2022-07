Biagio Conte inizia le terapie contro il cancro: i messaggi e le preghiere dei palermitani

Palermo in ansia per Biagio Conte. Oggi, lunedì 4 luglio, è un giorno importante nella sua battaglia contro il tumore al colon. Cominciano infatti le terapie anticancro a distanza di un paio di settimane dal suo ricovero.

E nel momento cruciale della sua lotta contro la malattia, il frate missionario continua a chiedere preghiera per se stesso e per tutti coloro che stanno soffrendo. Chi gli sta vicino sottolinea quanto forte sua il suo desiderio di ringraziare chi lo sta sostenendo, non solo chi gli ha fatto visita durante la degenza come l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, il cardinale Paolo Romeo, il nuovo sindaco Roberto Lagalla e l’imam della moschea del Gran Cancelliere Bedri El Maddeni, ma anche chi attraverso i social gli ha dedicato un pensiero.

Le dimostrazioni di affetto nei suoi confronti, infatti, crescono giorno dopo giorno a giudicare dai commenti sulla pagina Facebook della Missione speranza e carità da lui fondata. "Dio è grande e non può lasciare che un uomo così umile e prezioso per questa povera umanità vada via", è la preghiera di Angela Pellegrino. "Sei sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere Fratel Biagio", le fa eco Grazia Macrì, così come Francesco Morreale che scrive "Dio mio aiuta tuo figlio Biagio abbiamo ancora bisogno di lui".

Salvatore e Giovanna Noto commentano: "Un esempio meraviglioso di unione di anime e di preghiera al di sopra di ogni propria tradizione e cultura che ci possano umanamente distinguere. La vera preghiera unisce sempre ogni cuore". Michela Chimento prova a dare coraggio al missionario: "Resisti Fratel Biagio è un brutto periodo ma passerà Dio può tutto".

