Terrasini, speciale raccolta di rifiuti alla Praiola grazie ai volontari

Raccolta di rifiuti speciale oggi nella spiaggia Praiola di Terrasini. L’attività, portata avanti dal Wwf Sicilia Nord Occidentale in collaborazione con altre associazioni locali, è inquadrata nelle più ampie missioni Spiagge Pulite, Generazionemare e Plastic Free. La guardia costiera di Terrasini ha fornito il proprio contributo.

Nel giro di poche ore i materiali presenti in spiaggia sono stati raccolti, differenziati e pesati, operazioni queste che si rendono necessarie per poter monitorare e studiare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel tratto costiero ed in mare. Oltre ai volontari, le operazioni hanno visto partecipare molti bagnanti, in special modo i giovani. Con l’aiuto di un kayak, è stato possibile raccogliere ulteriori rifiuti che si trovavano nei punti meno accessibili del litorale.

Al termine della raccolta si contavano dieci sacchi, molti dei quali erano pieni di oggetti e frammenti in plastica.

© Riproduzione riservata