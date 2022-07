Un 43enne è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi al commissariato Zisa-Borgo Nuovo a Palermo per chiedere di essere trasferito in carcere. «Non ce la faccio più con mia moglie - ha detto ai poliziotti - preferisco andare in cella».

Una richiesta che non poteva essere esaudita visto che non era possibile convertire la misura. L’uomo è stato denunciato per evasione e riaccompagnato dagli agenti a casa.

