Biagio Conte: «Ho un tumore al colon, pregate per me»

«Biagio Conte è ricoverato in ospedale da circa una settimana e sta eseguendo vari accertamenti, alcuni dei quali, sono ancora in corso. Il ricovero si è reso necessario a motivo di alcuni esami di laboratorio e alcuni sintomi che si sono presentati nell’ultimo periodo e che hanno fatto ritenere opportuno un approfondimento. È stato lo stesso Biagio Conte che ha detto di comunicare che gli è stata diagnosticata una neoplasia del colon». È quanto si legge in una nota diffusa dalle Missione Speranza e Carità fondata dal missionario laico conosciuto in tutta Italia per ospitare migranti, indigenti e senza tetto.

«Tanti cittadini che lottano contro questo stesso male possono sentirsi vicino nella preghiera e nel travaglio di questo cammino di sofferenza. In questi giorni tanti, tantissimi hanno chiamato al telefono o inviato messaggi per chiedere informazioni sulle sue condizioni di salute - dicono dalla Comunità - Avremmo preferito rispondere ad ognuno, uno per uno, ma le richieste sono troppe e non riusciamo. Abbiamo preferito che a tutti arrivasse questo messaggio soprattutto perché contiene la precisa volontà e le parole che fratel Biagio ha chiesto di condividere ai fratelli missionari che lo assistono in ospedale. Ringraziamo tantissimo il personale sanitario, i religiosi e i volontari dell’ospedale che stanno ogni giorno donandosi e prendendosi cura di fratel Biagio con tanto amore e impegno. Una preghiera anche per loro».

© Riproduzione riservata