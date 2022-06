Palermo, tir contro un albero in viale Regione Siciliana: ferito l'autista

Tir contro un albero, nel cuore della notte, a Palermo. L'incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di Bonagia, in direzione di Trapani, intorno alle due. Il conducente del mezzo è finito in ospedale per accertamenti ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Lo scontro è stato molto violento, tanto che, come si vede dalla fotografia, l'abitacolo si è accartocciato. Ancora da chiarire la dinamica, andrà accertato se l'autista ha avuto un malore, un colpo di sonno o se sia stato costretto ad una brusca manovra per via di un ostacolo sulla strada. Da verificare anche la presenza di altri mezzi che possono essere stato coinvolti o eventuali testimoni. Saranno le indagini della polizia municipale a fare chiarezza.

Quel che è certo è che il grosso mezzo pesante è finito, pare a velocità sostenuta, su uno degli alberi che si trova in mezzo allo spartitraffico della circonvallazione, abbattendo prima il guard rail.

Ripercussioni sul traffico che è stato rallentato, anche per via dei curiosi che si sono fermati sulla carreggiata opposta ma, vista l'ora, non si sono formate lunghe code.

