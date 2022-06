Da Partinico ad Alia, decine di incendi devastano la provincia di Palermo

Diversi incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo provocati dalle alte temperature e dagli incendiari. Decine di roghi si sono propagati nella zona di Partinico, di Misilmeri di Alia, San Giuseppe Jato e nel corleonese. Le squadre antincendio di vigili del fuoco e forestale sono state impegnate per ore per spegnere le fiamme che rischiavano di raggiungere alcune abitazioni. L’allerta per il gran caldo proseguirà anche per domani, 25 giugno.

© Riproduzione riservata