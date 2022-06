Palermo, incendio minaccia la discarica di Bellolampo

Giornata di incendi a Palermo e in provincia. Le alte temperature e gli incendiari hanno provocato roghi in diverse zone anche vicino al capoluogo. Quello che ha tenuto in apprensione vigili del fuoco e forestali è stato quello divampato nei pressi della discarica di Bellolampo, l’impianto di smaltimento dei rifiuti del Comune di Palermo. Sono state impiegate diverse squadre per evitare che le fiamme potessero arrivare all’impianto.

Altri incendi sono divampati nella zona dello Zen dove sono andate in fiamme anche cataste di rifiuti. Roghi anche a Partinico, Balestrate e nella zona di Piana degli Albanesi.

