Non solo il teschio, ma un intero scheletro, accanto a vasetti votivi e porta unguenti. Gli archeologi sono accorsi in via Colonna Rotta, a Palermo, dove già in precedenza erano stati riportati alla luce reperti ellenici, e anche in questo caso, sembrano della stessa epoca (e non punici come in un primo tempo era stato detto). Siamo nell’alveo dell’antico Papireto.

