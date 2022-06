Si guasta l'aliscafo da Ustica a Palermo e saltano le corse: protestano i vacanzieri

Nuovi guai per i collegamenti da Ustica a Palermo. L’aliscafo Zibibbo della Liberty Lines, che aveva sostituito un altro aliscafo che si era guastato le scorse settimane, comunicano dall’isola, ha annullato la partenza delle ore 16 da Ustica a causa di un guasto. A rischio le corse successive compresa quella delle 7 di domani mattina. La nave Filippo Lippi è partita da Ustica con circa un’ora di ritardo per sostituzione biglietti. «In estate non è possibile assistere a questi continui guasti - dicono gli usticesi - La domenica molti lasciano l’isola dopo avere trascorso il week end. Abbiamo questi guasti con sole due corse. Dal primo luglio le corse sono tre ogni giorno non sappiamo davvero cosa succederà con i mezzi non sempre efficienti che coprono questa tratta».

