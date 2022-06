Palermo, rissa per strada dopo un banale incidente in via Roma

Un banale incidente stradale si trasforma in una rissa nel centro storico di Palermo. È circa l’una quando da via Gorizia una macchina, una Yaris grigia, sbuca a tutta velocità dalla traversa senza rispettare lo stop, contestualmente sulla via Roma arriva una Smart nera: il risultato è l'inevitabile scontro, per fortuna senza feriti.

Gli animi però si scaldano da subito, con i due conducenti - due uomini sulla trentina - che cominciano ad urlare le proprie ragioni, condite dalle più classiche frasi di circostanza che in questi momenti enfatizzano sempre la "chiacchierata".

La situazione comincia a degenerare i due provano a venire alle mani, fermati, però, dal capannello di persone che si è formato intorno a loro, con pedoni e moto che occupano ormai l’intera careggiata di via Roma direzione via Cavour. Non basta però e dopo svariati tentativi i due riescono ad esaudire il loro desiderio: riescono ad evitare le barriere create fra loro e finiscono a terra, scambiandosi pugni alla rinfusa.

Tempestivo l’intervento di alcuni ragazzi che riescono a separarli ma senza placare gli animi, infatti continua il litigio verbale e la voglia di tornare alle mani cresce sempre di più, come dimostrano gli schiaffi che i due provano a scambiarsi reciprocamente.

Sono trascorsi circa 20 minuti e la strada e il marciapiede sono ormai la cornice principale della scena, con buona pace delle auto che rimangono bloccate in via Gorizia dai due veicoli coinvolti nel banale incidente e dal numero di persone presenti.

I due continuano e il motivo del litigio non è più l’incidente ma, ormai, una questione di personale. Anche i passanti hanno rischiato di finire coinvolti, soprattutto chi procedeva in auto che, innervosito dalla scena e dalla difficolta di proseguire, suona il clacson.

