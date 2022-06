Emergenza rifiuti a Bagheria, bloccato il conferimento nella discarica di Trapani Servizi

Permane la crisi presso la discarica di Trapani Servizi e dunque le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati a Bagheria. La Regione Siciliana - scrive l'amministrazione - non ha ancora comunicato una risoluzione del problema o un'alternativa per il conferimento del non ulteriormente differenziali. E' previsto per lunedì prossimo un tavolo tecnico sull'emergenza.

L'amministrazione comunale invita al rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti e ad incrementare la differenziazione delle altre tipologie che possono essere raccolte e smaltite, in maniera tale da ridurre il residuo secco. Tra domenica notte (quando è previsto il conferimento del residuo secco) e lunedì potrebbero dunque registrarsi dei ritardi nella raccolta.

La discarica è chiusa a seguito di una sentenza del Tar Sicilia che ha sospeso l'attività nella discarica di Motta SantAnastasia (Catania). Attualmente quindi come scrive la stessa Trapani Servizi i mezzi carichi di rsu sono fermi in prossimità della suddetta discarica.

