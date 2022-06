Il boss che va in bici e sogna la Cupola, a «Giovannello» Adelfio la leadership di Villagrazia

«Vedi che la responsabilità di capomandamento è grossa». Le intercettazioni sugli affari dei clan e i loro progetti di riorganizzazione confluite nell’ultima inchiesta antimafia condotta da Dda e carabinieri svelano riunioni e summit tra boss per definire gli incarichi al vertice delle cosche di Santa Maria di Gesù e Villagrazia. La leadership del gruppo criminale sarebbe stata assegnata a Giovanni Adelfio di 58 anni, un incarico del quale parlano personaggi del calibro di Giuseppe Scaduto e Sandro Capizzi, già detenuto e anch’egli coinvolto nel blitz. Colloqui nei quali si fa riferimento ai «rapporti tra le diverse famiglie e tra gli esponenti di vertice», oltre alla «volontà di giungere, una volta sistemati i mandamenti, alla fondazione di una nuova Commissione provinciale». Un progetto più volte sventato in presa diretta dagli inquirenti. Nel Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Virgilio Fagone

© Riproduzione riservata