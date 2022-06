Amap, ritardi nella consegna delle bollette: "Nessun aggravio per gli utenti"

A causa di un disservizio che ha coinvolto la ditta incaricata della stampa e del recapito di circa 130.000 fatture, altrettanti utenti Amap non hanno ricevuto le bollette relative al periodo marzo-maggio 2022. Il problema ha interessato anche la produzione della versione digitale della bolletta in pdf, per gli utenti che accedono allo sportello Web o tramite la app "MyAmap".

L'azienda si è immediatamente attivata perché fosse risolto il problema, incaricando una seconda società, che sta provvedendo in questi giorni alla stampa e al recapito. I costi di tale soluzione ricadranno sul fornitore che non ha adempiuto agli obblighi contrattuali e nessun aggravio graverà sugli utenti. Già in queste ore è ripresa la stampa e la distribuzione, così come la produzione dei file scaricabili dall'area riservata del sito aziendale e dalla App.

"Gli utenti che non hanno ricevuto la fattura - spiega l'amministratore Alessandro Di Martino - non devono preoccuparsi del ritardo, né di eventuali scadenze del termine di pagamento, che è stato automaticamente prorogato." Analogamente, nessun problema per gli utenti che hanno attivato la domiciliazione bancaria.

