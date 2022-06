Troppi casi di Covid a Ustica, parte uno screening a tappeto

Partirà uno screening a tappeto sull’isola di Ustica, dove in pochi giorni i positivi sarebbero alcune decine. Ufficialmente sono 20, ma il numero potrebbe crescere visto che tanti si sono fatti i tamponi in casa e si sospetta che non abbiamo dichiarato la loro positività.

Per fare chiarezza il sindaco Salvatore Militello ha chiesto al commissario per l’emergenza Covid Renato Costa l’invio di un medico dell’Usca che domani sarà sull’isola e sottoporrà gli abitanti a uno screening a tappeto. «In questi fine settimana, e soprattutto durante il ponte del 2 giugno, abbiamo avuto un grosso afflusso di turisti - dice il sindaco - La situazione è sotto controllo e non si registrano casi gravi. Certo è che in questi ultimi mesi avevamo pochissimi casi e adesso sono cresciuti».

Sull’isola si sta già lavorando per la stagione estiva e accogliere i tanti turisti che già stanno prenotando le vacanze sull’isola.

