Palermo, nuovo corso in Comunicazione digitale e marketing alla Lumsa

Prenderà il via con il nuovo anno accademico il corso di studi in Comunicazione Digitale e Marketing offerto dal Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA di Palermo. Un corso di laurea di nuova concezione che arricchisce l’offerta formativa del Dipartimento di Via Parlatore fondato sui temi del digital come pilastro e segno distintivo della nuova comunicazione. Si differenzia sensibilmente rispetto all’offerta formativa erogata dalle università del territorio dove sembra prevalere una visione più tradizionale della comunicazione.

“I contenuti del nuovo corso di laurea sono pensati per soddisfare le esigenze delle imprese di disporre di figure professionali con competenze specifiche nella comunicazione digitale d’impresa e del marketing, nella gestione delle relazioni esterne di imprese e organizzazioni pubbliche, agenzie pubblicitarie, editoria e uffici stampa”, spiega la referente del corso, la professoressa Anna Minà, associato di Management. La presentazione è prevista il 10 giugno alle 10.30, con i saluti del magnifico Rettore, prof. Francesco Bonini. L'evento prevede l'intervento di Fabio Ventoruzzo, Corporate Communications & Sustainability Director della Sisal, il quale terrà una lectio dal titolo: "La responsabilità della comunicazione nell’era del digitale". Modera il direttore dell’Agenzia di Stampa Italpress, Gaspare Borsellino.

Seguirà una presentazione del corso di studi in Comunicazione Digitale e Marketing (L20), nell’ultima fase di approvazione Anvur, e un momento di confronto con alcuni esponenti di imprese di eccellenza del territorio tra cui Giglio.com (Vincenzo Troia, manager director), Alessi Pubblicità (Rino Alessi, vicepresidente Sicindustria), Confcommercio Sicilia (Patrizia di Dio), Scalia group (Dario Scalia, digital manager) , Cantine Pellegrino (Carla Spatafora (Area Manager Sicilia, Calabria & Sardegna) per evidenziare le sinergie e la rilevanza dei temi del nuovo corso di studi per gli operatori del nostro territorio.

Tra le materie che saranno attivate già dal primo anno ci saranno “galateo digitale” ed “elementi di intelligenza artificiale”, proprio per dare un indirizzo netto al corso di studi. “Il Corso di studio offre una formazione interdisciplinare finalizzata ad acquisire competenze teoriche, metodologiche e tecniche per la progettazione, creazione e gestione di progetti e prodotti comunicativi tradizionali e digitali”, continua Minà, “l’offerta formativa permette, altresì, l’acquisizione delle skills indispensabili per la realizzazione di analisi e ricerche di mercato, nonché per l’assolvimento di compiti professionali nell’area comunicazione e relazioni esterne di imprese ed organizzazioni pubbliche, nelle agenzie pubblicitarie, nell’editoria, negli uffici stampa e negli istituti di ricerca”. Particolare rilievo assume, ai fini della preparazione culturale e professionale dello studente, l’attenzione riservata all’acquisizione delle abilità richieste per la produzione di testi (transcodifiche per il web, contenuti informativi e documentaristici, storyboard per la pubblicità, format e audiovisivi, ecc.), piani di comunicazione integrata, il tutto supportato dall’uso delle nuove tecnologie dell’informazione.

