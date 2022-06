Malamovida a Palermo, risse e aggressioni: Daspo per tre turisti

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, dopo indagini della sezione Anticrimine, ha emesso un doppio Daspo nei confronti di tre giovani di nazionalità francese che durante un breve soggiorno a Palermo, hanno aggredito il gestore di un pub in Piazzetta Due Palme. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica dello scorso 8 maggio, i tre ubriachi, e sotto l’effetto di droga, si sono scagliati contro le macchine e gli automobilisti in transito in via Roma, lanciando bottiglie di vetro contro le vetture e il locale pubblico nella zona frequentata da tanti giovani. Uno dei tre francesi ha anche colpito con il collo di una bottiglia un uomo che li aveva rimproverati. I tafferugli si sono conclusi con l’arresto dell’autore dello sfregio da parte dei poliziotti delle volanti e con la denuncia dei tre per i reati di rissa, danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose. Con il Daspo «Willy» sarà impedito ai tre giovani di trascorrere le serate nella zona della movida a Palermo; con il Daspo «Fuori contesto», non potranno assistere ad incontri di calcio in tutti gli stadi italiani e nei luoghi dove si svolgono competizioni organizzate dalla Fifa per un periosod compreso da uno a due anni.

A Cefalù ubriaco aggredisce i gestore di diversi pub

Il questore di Palermo ha emesso il Daspo Willy nei confronti di un uomo residente a Cefalù che in diverse occasioni ha aggredito con violenza diversi gestori di locali pubblici. L’uomo, già ubriaco, entra nei locali e pretende di bere altri alcolici. I gestori si rifiutano e lui li aggredisce e li minaccia di morte. In molte occasioni ha affredito anche gli ageni di polizia. Più volte è stato denunciato con l’accusa ubriachezza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Con il provvedimento emesso dal questore, l’uomo non potrà avvicinarsi e sostare per i prossimi due anni davanti ai locali pubblici del comune marinaro. Oltre al divieto è stato imposto l’obbligo di presentarsi alla pg nei fine settimana, Il Daspo Willy è scattato anche a due palermitani che hanno pestato un uomo nei pressi di un pub. Per loro oltre al divieto di stazionare nei pressi del pub anche l’obbligo di presentarsi agli uffici di polizia.

