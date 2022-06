Ballarò, cercano sigarette e trovano pure un chilo e mezzo di hashish

Nel corso delle perquisizioni scattate nell’operazione Duty Free 2 della guardia di finanza che ha portato all’arresto di 11 indagati per contrabbando di sigarette, i militari hanno trovato un chilo e mezzo di hashish nascosta in casa di Gioacchino Micalizzi, 35 anni, palermitano.

Il giudice aveva disposto per il giovane la misura cautelare della presentazione alla Pg. Dopo il sequestro della droga Micalizzi è stato portato in carcere al Pagliarelli accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. La droga è stata trovata nascosta in uno sgabuzzino della sua abitazione, nel quartiere Brancaccio.

