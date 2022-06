Arriva il primo nuovo scuolabus al comune di Monreale

Arriva il primo nuovo scuolabus per 32 posti acquistato dal Comune di Monreale , dall’Area Gestione Risorse, così come era stato reso noto recentemente dall’amministrazione Arcidiacono. Il nuovo mezzo servirà per soddisfare tutte le richieste dei bambini fuori sede che frequentano le scuole del territorio comunale.

Con una popolazione scolastica notevole il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto far fronte a questa esigenza per andare incontro a tutte le richieste delle famiglie che hanno bisogno del servizio.

Tutto è stato possibile grazie all’impegno del dirigente dell’Area Risorse Pietro Bevilacqua che ha utilizzato per l’acquisto i Fondi comunali della devoluzione mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Il nuovo mezzo che è stato inaugurato stamane dal sindaco Arcidiacono e dagli assessori comunali è dotato di tutti i confort, dall’aria condizionata e alle cinture di sicurezza .

