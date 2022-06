Gran caldo in tutta Italia: bollino arancione per Palermo e Catania

Allarme caldo a Palermo e Catania: per entrambe le città arriva il bollino arancione. In questa prima domenica di giugno, con il caldo che attanaglia l’Italia, arriva il bollino rosso - e quindi il massimo livello d’allerta - per cinque città: a Roma e Campobasso, dove l’allerta è la più alta per il secondo giorno consecutivo, si aggiungono Frosinone, Perugia e Rieti. Tre i bollini arancio (livello 2 di allerta): oltre a Palermo e Catania, nell’elenco c’è Latina.

