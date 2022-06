San Cataldo, cade nel vuoto mentre pulisce una finestra: grave una donna

Avrebbe perso l'equilibrio mentre puliva una finestra di una casa al primo piano. Una trentottenne è precipitata nel vuoto a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e adesso le sue condizioni sono gravi.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione di via Babbaurra. La donna stava pulendo una finestra quando per cause ancora da appurare è caduta giù riportando un trauma cranico con emorragia cerebrale e il trauma della colonna con varie fratture e lesioni.

È stata subito soccorsa e trasportata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

San Cataldo è in apprensione anche per un settantenne rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con la sua motozappa. L'uomo è scivolato su una rupe finendo con la gamba incastrata tra le lamiere. Anche lui trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia, è stato sottoposto a un intervento per stabilizzare la frattura di tibia e perone, poi è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica al Civico di Palermo.

© Riproduzione riservata