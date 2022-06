Morto a Milano il boss Raffaele Ganci, boss della Noce di Palermo

È morto a 90 anni Raffaele Ganci, boss del quartiere Noce di Palermo, considerato uomo di fiducia di Totò Riina ed era un membro della cosiddetta "commissione provinciale" di cosa nostra.

Uno dei molti ergastoli ai quali fu condannato fu quello per l'omicidio del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. La famiglia Ganci gestiva una macelleria in Via Lo Jacono, a Palermo. Era stato arrestato il 10 giugno 1993, a Terrasini, dopo 5 anni di latitanza, insieme ai figli Nunzio e Calogero e al genero Francesco Paolo Anzelmo.

È morto a Milano mentre stava scontando diversi ergastoli in regime di carcere duro (Articolo 41 bis).

