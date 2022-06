Un asfalto rosso per le piste ciclabili di Palermo, da coprire un percorso di 4 chilometri

Nuovo asfalto per le piste ciclabili di Palermo. Questa mattina (1 giugno) sono iniziate le prove per posare la nuova copertura nel percorso che collega via Dante con via Praga (nella zona di viale Strasburgo).

Circa quattro chilometri di strada riservata alle biciclette, nelle prossime settimane sarà affidato l'incarico alla ditta. "La pavimentazione completa dal colore rosso e totalmente pianeggiante - scrive l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania -, offrirà la possibilità a palermitane e palermitani di spostarsi comodamente e totalmente in sicurezza in bici. Un altro passo, o meglio, un'altra pedalata verso la mobilità sostenibile è stata compiuta, avanti tutta".

Il via libera al completamento della realizzazione della pista ciclabile che collega via Dante con via Praga era arrivato dalla giunta municipale lo scorso gennaio con un atto deliberativo.

Nell’ambito del programma di Incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS), la giunta ha autorizzato Amat a sistemare il tappetino in gomma riciclata per completare la pavimentazione. Si tratta di una scelta tecnica di ultima generazione, ecologica ed efficace, che permetterà alla biciclette di percorrere la pista ciclabile in sicurezza.

