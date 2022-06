Autovelox non segnalati sulla Palermo-Sciacca e proteste, il sindaco: "Tutto in regola"

"Autovelox non segnalati sulla Palermo-Sciacca". "Tutto in regola e autorizzato". È il botta e risposta fra Riccardo Barbiera, un automobilista che ha scritto a redazioneweb@gds.it, l'indirizzo mail di Gds.it, e Leonardo Spera, il sindaco di Contessa Entellina, nel cui territorio rientrano i controlli segnalati sulla Statale 624.

"Giornalmente - scrive Barbiera - vengono effettuati controlli elettronici della velocità non regolarmente segnalati. Le vetture della polizia municipale vengono nascoste o rese poco visibili con l'intento di sorprendere le vetture in transito". Nella sua mail l'automobilista illustra le ragioni della sua segnalazione: "La normativa che dispone sull'utilizzo di autovelox riporta che i controlli devono essere ben segnalati e visibili e l'intento non deve essere di sorprendere i guidatori ma detrattivo della velocità. Tale comportamento inoltre, aumenta il rischio di incidenti stradali a causa delle brusche frenate dei guidatori che sono costretti a frenare bruscamente".

La risposta arriva da Spera, primo cittadino del Comune "incriminato", Contessa Entellina: "Alla nostra amministrazione è stato rilasciato un decreto del prefetto che indica la possibilità di effettuare 'attività continuativa e sistematica', quindi non saltuaria, in quel tratto delle Palermo-Sciacca e sulla strada è stata posizionata una segnaletica fissa che indica i controlli elettronici di velocità".

Per avvertire chi transita in quel tratto di Statale, inoltre, il Comune di Contessa Entellina pubblica "mensilmente sul nostro sito istituzionale - conclude il sindaco - il calendario dei controlli. Non c'è nulla di non autorizzato o fuori dalla legge".

