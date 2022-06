Assunzioni al Comune di Partinico, via ai concorsi

Si riaprono le porte del Comune di Partinico a nuove assunzioni. Così come era stato programmato dai commissari straordinari nel «piano di fabbisogno» dello scorso anno, sono state indette le prime procedure. In questi giorni in gazzetta ufficiale sono stati pubblicati i concorsi per un posto di comandante della polizia municipale, per uno specialista informatico e 2 posti di assistente sociale. Altri 8 dipendenti interni invece faranno una progressione verticale, che sarebbe una sorta di promozione, passando da categoria inferiore a quella superiore. Nello specifico si procederà a garantire 2 posti in categoria D, posizione economica D1 per ingegnere o architetto, e altri due posti invece per specialista amministrativo e contabile. Altri due posti invece sono previsti in categoria C, posizione economica C1, per assistente amministrativo e contabile; 2 posti in categoria B3, posizione economica B3 per collaboratori amministrativi e infine 2 posti in categoria B1, posizione economica B1, per operatore di supporto ai servizi tecnici. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Michele Giuliano

