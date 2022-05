Palermo, rompono il vetro dell'autobus con il martelletto

Un autobus dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo, è stato danneggiato in piazzetta Nicola Leotta, capolinea di alcune linee, proprio di fronte all'Ospedale Civico. Alcuni ragazzini, che si trovavano sul mezzo, sono scesi portando via il martelletto che serve per rompere il vetro in caso di incidente. Una volta scesi lo hanno lanciato contro uno dei vetri mandandolo in frantumi. L’autista ha chiamato i carabinieri che indagano. Sull'autobus di linea ci sono le telecamere a bordo.

