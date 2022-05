Porticello, in un furgone 1250 chili di tonno rosso pescato illecitamente: multe e sequestri

Operazione della guardia costiera di Palermo a Santa Flavia contro la pesca illecita del tonno rosso. Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, il personale del Centro di controllo area pesca ha sorpreso alcuni pescatori nella zona di Porticello.

Dopo ore di controlli, che sono andati avanti fino a notte fonda, sono state individuate alcune imbarcazioni che stavano portando a terra esemplari di tonno rosso. Una volta sbarcati, i militari hanno pedinato un furgone nel quale erano stati conservati i prodotti ittici e successivamente lo hanno fermato per un'ispezione. All'interno del mezzo sono stati trovati nove esemplari di tonno rosso, per un peso totale di circa 1.250 chili, privi della necessaria documentazione e conservati in modo illecito.

Il conducente del furgone è stato multato, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 2.667 euro. Ma altri provvedimenti saranno presi nei confronti dei pescherecci che hanno sbarcato i tonni senza che avessero le autorizzazioni.

Ritenuti idonei al consumo dagli esperti dell’Asp di Palermo, i pesci sono stati dati in beneficenza al personale del "Banco Alimentare" di Palermo.

