Nuovi autovelox in arrivo nelle strade in provincia di Palermo, ecco dove

E’ stato pubblicato il decreto de prefetto Giuseppe Forlani nel quale sono stati individuati, in provincia di Palermo, le strade dove possono essere installati e utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza per il rilevamento delle velocità in strada, senza l’obbligo della contestazione immediata. Il provvedimento è stato adottato dopo i pareri e una lunga istruttoria con Anas e Città Metropolitana di Palermo e la Polizia Stradale. «I dispositivi per il rilevamento delle violazioni hanno la finalità - spiegano dalla prefettura - di garantire un controllo sistematico della velocità su tratti di strada caratterizzati da criticità particolari o da elevata sinistrosità, nell’ottica della prevenzione, a tutela della sicurezza stradale».

Ecco le strade dove saranno installati gli autovelox alla luce del nuovo decreto: la strada statale SS113 - «Settentrionale Sicula», nei territori di Lascari, Campofelice di Roccella, Termini Imerese, Altavilla Milicia, Santa Flavia, Bagheria, Villabate, Capaci, Terrasini), Partinico. Strada Statale 120 - «dell’Etna e delle Madonie» a Petralia Soprana , frazione Madonnuzza. Strada Statale 121 - «Catanese», nel terriotiro di Vicari, Ciminna, Villafrati, Misilmeri, Villabate. Strada Statale 186 - «di Monreale», nel territorio di Pioppo (Monreale), Borgetto e Partinico. Strada Statale 187 - «di Castellammare del Golfo» “Piano Inferno» a Trappeto, Strada Statale 188/C - «Centro Occidentale Sicula» a Bisacquino. Strada Statale 189 - «della Valle dei Platani» Vicari, Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia. Strada Statale 290 - «di Alimena», Madonnuzza, Petralia Soprana, Fasanò, Petralia Soprana, Trinità, Petralia Soprana. Strada Statale 624 - «Palermo-Sciacca» nel territorio di Monreale, Altofonte, Monreale, San Giuseppe Jato, Monreale, Contessa Entellina. Strada statale 643 - «di Polizzi» a Polizzi Generosa. Strada Provinciale 1, Giardinello, Partinico, Borgetto Strada Provinciale 2 - «di Fellamonica» a Partinico, Strada Provinciale 5, Strada Provinciale 17 - «di Balestrate», Strada Provinciale 28- «Lascari-Gratteri», Strada Provinciale 37 - «di Gibilrossa», Strada Provinciale 43, Strada Provinciale 63 - «di Madonna del ponte», Strada Provinciale 76- «di Portella di Mare», Strada Provinciale 77 - «di Misilmeri - Bolognetta», Strada Intercomunale 22, Strada Intercomunale 22, viale regione Siciliana (Palermo), strada di collegamento Porto Commerciale e viale Targa Florio e via senatore Giovanni Agnelli a Termini Imerese.

