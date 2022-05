Corruzione, blitz tra Agrigento e Partinico: avvisi di garanzia a dipendenti comunali

Indagano per corruzione i carabinieri di Partinico che martedì mattina si sono recati al Comune di Agrigento, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Palermo. I militari, in poco meno di sei ore, hanno perquisito l’ufficio del dirigente che coordina il distretto socio sanitario D1 di cui la città di Agrigento è comune capofila. Ed è proprio in quella stanza che si sono concentrate le attenzioni dei militari che hanno passato al setaccio le documentazioni, non solo cartacee ma anche quelle presenti nelle memorie dei computer. Fra le ipotesi c'è quella che porta ad una cooperativa di servizi sociali con sede a Partinico, che da diversi anni effettua servizi di assistenza per il Comune di Agrigento e per altri comuni del distretto. Fonti investigative riferiscono che i pm hanno fatto notificare alcuni avvisi di garanzia. L’indagine scaturisce da un esposto presentato da una cooperativa concorrente. Proprio stamattina il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha provveduto ad una rotazione degli incarichi burocratici assegnando la direzione dell’ufficio che fa capo al distretto D1 a un altro dirigente

