Palermo, la polizia trova 5 moto rubate all'interno di un magazzino

La polizia ha scoperto un magazzino di via Girardengo allo Zen a Palermo dove erano custodite cinque moto poi risultate rubate: una Honda Africa Twin, una Bmw Gs 1200, una Tm Smr 125, una Honda Africa Twin, uno scooter Honda Sh e un Benelli Trk X500 smontato e senza telaio.

L’intervento delle volanti del commissariato San Lorenzo è nato dopo la segnalazione del furto di una moto parcheggiata in via Alcide de Gasperi. Gli agenti hanno raccolto le prime informazioni e analizzato le immagini riprese da alcune telecamere. A portare via la moto sarebbero stati quattro giovani arrivati a bordo di due scooter e fuggiti in direzione dello stadio. Le altre pattuglie hanno raggiunto lo Zen 2, in via Costante Girardengo nei pressi di un box. I vigili del fuoco hanno aperto la saracinesca e dentro sono stati trovati i veicoli. Sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica chiamati ad eseguire i rilievi. La polizia ha rintracciato i legittimi proprietari per la riconsegna dei mezzi.

