Balestrate, investito da un treno e sbalzato a 300 metri di distanza ma è vivo

Un uomo è stato investito nei pressi di Balestrate (da un treno. E’ stato sbalzato dall’urto a 300 metri di distanza. Ha gravi ferite, ma nonostante l’urto è rimasto vivo. Lo scontro per cause da accertare è avvenuto in contrada Calatubo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e portato in elisoccorso nell’ospedale Civico a Palermo. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’investimento. Sono intervenuti i carabinieri e stanno arrivando gli agenti della Polfer. Il treno è un regionale nella tratta di Piraineto Castelvetrano. Le Ferrovie hanno già disposto un servizio sostitutivo di pullman.

