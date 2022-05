A Partinico muore l'ultimo dei "mastri bottai": addio ad Antonino Corso

Partinico piange una persona unica. Come il mestiere che faceva, il mastro bottaio, un qualcosa che semplicemente oggi non esiste più. Si è spento nella sua casa, dove ha sempre vissuto, a 90 anni, Antonino Corso, per tutti "mastru Ninu".

Ha lavorato fino a qualche tempo fa, perchè per lui il suo non era un semplice mestiere, ma una passione, una vera e propria arte che ha portata avanti per una vita, da quando aveva 12 anni. Faceva ancora le botti a meno, con fasci di metallo, chiodi e martello. E quelle botti diventano dei capolavori di una volta. Non aveva mai usato la tecnologia, faceva sempre tutto a mano, e la gente continuava ad apprezzarlo per questo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network. "Un pezzo di storia che se ne va, e con lui se ne va a Partinico anche un mestiere nobile. Non ti dimenticheremo mai, maestro". Vincenzo Corso, il figlio dello storico artigiano, ha scritto “Eri e sarai per sempre un padre forte e meraviglioso, ti ringrazio per tutto. Mi mancherai tanto , fai un buon viaggio".

I funerali di mastro Nino Corso si svolgeranno domani, mercoledì 25 maggio, nella chiesa di Maria santissima degli agonizzanti alle 10,30.

