Palermo, Lo Bono racconta Borsellino ai ragazzi del Malaspina

Fabio Lo Bono ha incontrato i ragazzi detenuti al Malaspina per presentare loro il graphic novel: «Paolo Borsellino i giorni della paura e del coraggio». È il racconto degli ultimi cinquantasette giorni di vita del magistrato, dell’uomo, del marito e del padre Paolo Borsellino. L’iniziativa, condivisa dalla direttrice dell’Istituto Clara Pangaro e introdotta dall’educatrice Miriam Barrale, si è tenuta all’interno del teatro della struttura penitenziaria. Oltre a Fabio Lo Bono, autore del libro, hanno partecipato all’incontro, durato circa due ore, don Cesare Rattoballi (confessore del giudice Paolo Borsellino), Emanuele Alotta (fumettista) e Dario Lo Bono (editore).

«Ringrazio la direttrice per la bella opportunità - dice Fabio Lo Bono -. Ho incontrato 20 ragazzi straordinari, attenti, curiosi e partecipi a una tematica davvero complicata per loro. Le parole di padre Cesare hanno toccato, di certo, le loro anime. A conclusione dell’incontro, mi sono sono venuti incontro e mi hanno chiesto una firma sulla copia del libro che ho donato a tutti i partecipanti. A ognuno di loro ho scritto una frase, una dedica in cui ho augurato un veloce riscatto e un futuro sereno. Ad Alessio, papà di un bimbo di 8 mesi, fra i più attenti e partecipi, ho chiesto di utilizzare tutta la sua forza per trasformare la sua vita in bellezza e amore. Desidero, infine, ringraziare Miriam Barrale per il lavoro di preparazione svolto e tutto il personale in servizio per la buona accoglienza».

