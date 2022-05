Incendio all'hotel Azzolini a Carini: vigili del fuoco in azione dall'alba, nessun ferito

Un incendio è divampato all'alba di oggi all'hotel Azzolini a Carini, in provincia di Palermo. Il rogo è avvenuto in un’ala della struttura ma si è propagato molto velocemente. Sul posto dall'alba di oggi sono impegnate alcune squadre dei vigili del fuoco ma al momento le fiamme non sono state ancora spente. La preoccupazione è che le fiamme continuino a propagarsi.

Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine. Fortunatamente nell'ala dove è scoppiato l'incendio non vi era la presenza di ospiti. Si sta cercando di capire da dove e perchè siano scaturite le fiamme. Tra le probabili cause, un corto circuito.

IN AGGIORNAMENTO

